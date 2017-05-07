Глава Уряду: Працюємо над реінвестуванням росту економіки в якість життя громадян

Політика Уряду дозволила стабілізувати макроекономічну ситуацію в державі, забезпечити сталий ріст та підвищення рівня інвестиційної привабливості країни, і саме тому зараз стоїть завдання реінвестувати економічні надбання в якість життя людей. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ході засідання Уряду.

Він нагадав, що вчора, 3 липня, Європейська Бізнес Асоціація опублікувала результати опитування менеджерів великих компаній, що працюють в Україні, і засвідчила ріст ділових очікувань.

«Вперше за 6 років за оцінкою Європейської Бізнес Асоціації Індекс інвестиційної привабливості перевищив позначку 3 бали з 5. Це означає, що сьогодні економіка України демонструє своє зростання і привабливість для інвестицій», – сказав Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що сталий економічний ріст, зафіксований вже наприкінці 2016 року, дозволив вдвічі підняти показник мінімальної заробітної плати, а також підняти зарплати вчителям та медикам. «І це тільки початок, - наголосив Прем'єр-міністр. - Зараз потрібно пришвидшити економічне зростання. Це означає, що економіка буде продукувати більше ресурсів, грошей, і ці кошти ми маємо інвестувати у життя українських громадян. Для нас надзвичайно важливо забезпечити в країні сталий економічний ріст".

Іншим важливим показником розвитку, на думку Глави Уряду, є покращання ділового клімату та активність підприємництва - завдяки політиці дерегуляції та зменшення зайвого контролю. «Підприємництво має відчувати себе в абсолютно комфортних умовах», - переконаний Прем'єр-міністр.

В цьому контексті він нагадав про упровадження Міністерством фінансів, ДФС за підтримки Парламенту електронного реєстру ПДВ, який зруйнував корупційні оборудки з податком на додану вартість, що існували роками, та перехід до 3-річного бюджетного планування.

«Ліквідація тіньових схем впливає на оздоровлення бізнесу, на прогнозованість, – зауважив Прем'єр-міністр. – Інвестиції – це як паливо для машини. Сьогодні нам для економіки потрібне паливо – ресурси, які вкладають і створюють нові робочі місця, новий продукт. Люди працюють, отримують заробітну плату, бюджет отримує платежі».

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ