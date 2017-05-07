Кабмін схвалив умови запровадження в Україні системи зв'язку четвертого покоління

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 4 липня схвалив умови запровадження в державі системи зв’язку нового - четвертого покоління (4G), що враховують в тому числі вимоги до роботи операторів, умови проведення тендерів на продаж ліцензій та вартість ліцензій. Представляючи рішення, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відзначив, що для Уряду важливо, аби продаж частот був конкурентним, чесним і відкритим.

«Було багато спроб якимось чином цю ситуацію контролювати. Я говорив це не один раз і сьогодні підтверджую: Уряд проти будь-якої «кулуарщини» і не буде підтримувати жодних тіньових схем», - підкреслив Прем’єр-міністр.

Він додав, що рішення отримало експертизу Інноваційної ради при Кабінеті Міністрів і було розглянуто профільним комітетом, які надали свої висновки і засвідчили, що пропозиції з продажу ліцензій 4G «відповідають вимогам прозорості».

Глава Уряду також доручив Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, інформувати Уряд про підготовку тендерів з продажу ліцензій та забезпечувати публічність та прозорість цього процесу.

Як очікується, початкова вартість ліцензій 4G становитиме біля 6,3 млрд грн: 2,3 млрд грн за діапазон 2600 МГц та 4 млрд 1800 МГц.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ