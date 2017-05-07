Для вивезення ТПВ зі Львова задіяні всі перевізники і полігони на території області, - Геннадій Зубко

На сьогодні 73% сміттєвих майданчиків Львова вже очищені. Про це в ефірі «5 каналу» повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Львів'янам дійсно потрібно було допомогти, громада дуже європейська. Кількість сміття, яке було накопичене, а - це 6,5 тонн на сміттєвих майданчиках, 463 по місту Львову. Причому сміття було нерівномірно по місту, Галицький і Личаківський район були очищені, а Шевченківський і Франківський були навпаки засмічені. Зараз практично 73% сміттєвих майданчиків очищено», - зазначив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр-міністр додав, що Львів генерує сміття щоденно, тому термін вивезення продовжений. «Потрібно дати належне голові ЛОДА, який організував роботу по вивезенню ТПВ: задіяні всі перевізники, всі полігони, які є на території області. Робота ведеться цілодобово. І сьогодні львів’яни можуть оцінити, як змінюється ситуація в кращу сторону саме в їхньому місті», - підкреслив він.

Геннадій Зубко нагадав, що Львівська міська рада проголосувала за передачу функцій обласній владі щодо утилізації сміття. «Це перший такий випадок з 1998 року. Але питання не тільки у вивезенні сміття, питання - у створенні полігону для будівництва нової генерації тепла і електроенергії за рахунок спалювання сміття. Земля є і в області, і в сусідніх містах, розташованих навколо Львова, і у самому місті. Це наприклад ТЕЦ-2 у місті Львові, яка має 120 га, що більш ніж достатньо для того, щоб розмістити сміттєспалювальний завод, який буде відповідати європейським нормам. І саме над цим проектом зараз працює обласна рада», - підкреслив він.

«Львову потрібно знайти шляхи, що стосуються укладання довгострокових договорів. Будь-якому інвестору потрібно чітко зрозуміти, як будуть повертатися інвестиції, або кошти, які будуть вкладені банком. А це можливо за рахунок укладення довгострокових договорів, коли сміття буде не тільки постачатися, а й оплачуватися для його утилізації. Тому наразі ведеться робота в двох напрямках. Перший – це підготовча робоча, другий – ЄІБ має львівський проект в своєму шорт-листі, і ми зараз очікуємо останнього steering committee, який би підтвердив участь цього проекту і інвестиції з ЄІБ», - наголосив Геннадій Зубко.

Ще один шлях вирішення сміттєвої проблеми у Львові Віце-прем’єр-міністр вбачає у залученні інвестицій. Позитивним прикладом є Дніпропетровська і Миколаївська область, коли приходить інвестор, якому потрібні тільки довгострокові договори, аби він міг побудувати генерацію саме тепла і електроенергії.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ