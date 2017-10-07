Нам потрібно відкинути політичні прапори та ухвалити пенсійну реформу, вона в інтересах усіх пенсіонерів, – Глава Уряду

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав політичні сили відкинути прапори й гасла та об’єднатися навколо ухвалення пенсійної реформи, яка розроблена в інтересах українських пенсіонерів. Це дозволить підняти пенсії 9 млн пенсіонерам вже з 1 жовтня, а в середньостроковій перспективі зробити Пенсійний фонд бездефіцитним. Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів у неділю, 9 липня.

"Цієї реформи очікують пенсіонери України, які все життя працювали, а живуть сьогодні на мінімальну пенсію, - підкреслив Глава Уряду. – Треба, щоб ми несли відповідальність незалежно від наших політичних сил, політичних кольорів, прапорів, і ухвалили важливі рішення».

Прем’єр-міністр підкреслив, що формування справедливої пенсійної системи, в разі ухвалення змін, відбуватиметься вперше. «Ми 25 років говорили політичними лозунгами, і до чого дійшли? До слабкості. А Україна має бути сильною, заможною країною», - наголосив Володимир Гройсман.

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