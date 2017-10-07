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Міненерговугілля: Ціна на газ для населення не зміниться

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Передумов для підвищення ціни на природний газ для населення немає. Про це на прес-конференції заявив заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор Прокопів.

За його словами, за період з 1 квітня до 1 жовтня 2017 року ціна природного газу на рівні імпортного паритету склала 5 223,06 гривень за 1000 кубічних метрів, що на 281,06 гривень або 5,69% більше від діючої ціни. Крім того, спостерігається «літній» понижувальний ціновий тренд на європейських газових хабах, зокрема і на німецькому газовому хабі (NCG).

«Жодних передумов для підвищення тарифів на газ немає. Тому мій прогноз: ціна на газ для населення у нинішньому опалювальному сезоні не зміниться», - заявив Ігор Прокопів.

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

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