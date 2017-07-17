Володимир Гройсман: У вересні маємо ухвалити рішення по трьох реформах – пенсійній, освітній та медичній

Кабінет Міністрів України та Верховна Рада України мають вже у вересні ухвалити остаточні рішення, які дозволять розпочати масштабне впровадження трьох ключових реформ Уряду, а саме – освітньої, медичної та пенсійної реформ.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу 112.UA.

Він нагадав, що проведення фундаментальних змін стало можливим завдяки роботі попереднього та нинішнього урядів, які змогли відновити економічне зростання, підвищити заробітну плату, запустити масштабне будівництво доріг, змінити систему закупівель, відновити низку програм промислового розвитку та розпочати реформу державної служби.

«У вересні ми маємо три реформи (освітню, пенсійну та медичну) довести до логічного завершення. І нам потрібна підтримка Парламенту. Я готовий нести персональну відповідальність за практичну реалізацію (реформ)», - сказав Володимир Гройсман.

Глава Уряду подякував за одностайність парламентарів в голосуванні за базовий законопроект пенсійної реформи, який стосується підняття пенсій. «Це перемога здорового глузду над популізмом, - сказав Глава Уряду. - Наразі дефіцит (пенсійної) системи – 5,5 млрд дол., і при цьому 80% пенсіонерів живуть за межею бідності. Тож моє завдання – витягти їх звідти».

Володимир Гройсман нагадав, що комплекс законопроектів пенсійної реформи дозволяє вже з 1 жовтня підняти пенсії 9 млн пенсіонерів – системно, з подальшим автоматичним осучасненням. А далі – збільшити пенсії військовослужбовцям. «Ми повертаємо повагу до людини праці – якщо заробив, то отримуй свою пенсію. Просив би депутатів у вересні ухвалити рішення», - додав Прем’єр-міністр.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ