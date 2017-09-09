09. 09. 2017
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Глава Уряду: Ми достойно розпочнемо і пройдемо черговий опалювальний сезон

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Кабінет Міністрів України в рамках підготовки до опалювального сезону повністю забезпечив всі умови для створення паливних запасів та матеріально-технічних засобів. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.

«Ми достойно розпочнемо та пройдемо черговий опалювальний сезон. У нас достатньо запасів газу, все буде нормально з електроенергією, все буде нормально з теплом», - сказав Володимир Гройсман.

У той же час він підкреслив, що питання тарифоутворення та створення запасів палива – це виключна компетенція місцевої влади, яка наразі має в розпорядженні всі необхідні ресурси.

«Це компетенція місцевої влади – прибирати належним чином тротуари, дороги, підтримувати транспорт… І кошти на це ми передали, - сказав Глава Уряду. - Всі мають чітко усвідомлювати відповідальність».

Прем’єр повідомив, що 15 вересня відбудеться всеукраїнський селектор, де керівники областей представлять дані про підготовку регіонів до зими. «Також прошу дружити з синоптичними службами, аби перший сніг не впав на голови зненацька», - додав Володимир Гройсман.

Документи:
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< червня 2011 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      