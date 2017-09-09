Глава Уряду: Ми достойно розпочнемо і пройдемо черговий опалювальний сезон

Кабінет Міністрів України в рамках підготовки до опалювального сезону повністю забезпечив всі умови для створення паливних запасів та матеріально-технічних засобів. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.

«Ми достойно розпочнемо та пройдемо черговий опалювальний сезон. У нас достатньо запасів газу, все буде нормально з електроенергією, все буде нормально з теплом», - сказав Володимир Гройсман.

У той же час він підкреслив, що питання тарифоутворення та створення запасів палива – це виключна компетенція місцевої влади, яка наразі має в розпорядженні всі необхідні ресурси.

«Це компетенція місцевої влади – прибирати належним чином тротуари, дороги, підтримувати транспорт… І кошти на це ми передали, - сказав Глава Уряду. - Всі мають чітко усвідомлювати відповідальність».

Прем’єр повідомив, що 15 вересня відбудеться всеукраїнський селектор, де керівники областей представлять дані про підготовку регіонів до зими. «Також прошу дружити з синоптичними службами, аби перший сніг не впав на голови зненацька», - додав Володимир Гройсман.

Документи:

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ