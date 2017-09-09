Кабмін формує проект бюджету на 2018 рік на основі прогнозу росту економіки в 3%,

Кабінет Міністрів України закладає в проект державного бюджету на наступний рік прогноз росту економіки на рівні 3%, а також зберігає видатки на забезпечення оборони й безпеки, а також підтримки освіти, медицини і цільових програм розвитку виробництва. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування з журналістами в Одесі.

Він підтвердив, що представлення проекту бюджету відбудеться, як вимагає законодавство – 15 вересня.

«В проекті бюджету ми забезпечуємо видатки на оборону, на будівництво доріг, децентралізацію, підтримку освіти – закладаємо 1 млрд грн на модернізацію початкової школи, на агросектор – всього близько 7 млрд грн, включаючи 1 млрд грн на підтримку фермерів. Ми також будемо підтримувати програму «Доступні ліки» та інші економічні програми, - сказав Володимир Гройсман. – Бюджет структурований і базується на трирічному макропрогнозі. Зокрема зростання ВВП у 3% в 2018 році».

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