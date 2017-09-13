Прем'єр-міністр: Реформи, які ми робимо, потрібні Україні, а не МВФ

Уряд послідовно реалізує програму реформ, які спрямовані на забезпечення стабілізації ситуації в Україні і зростання її економіки. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з Першим заступником Керуючого директора МВФ Девідом Ліптоном.

«Уряд високо цінує співпрацю з Фондом та його вклад у проведення реформ в Україні. Ми налаштовані на подальше виконання нашої спільної з МВФ програми, яка є надзвичайно важливою для України. Реформи, які ми робимо, потрібні Україні, а не МВФ », - сказав Володимир Гройсман.

У свою чергу Девід Ліптон підкреслив, що, на його думку, Україна демонструє відмінні результати у вирішенні першочергових економічних та соціальних питань. За його словами, те, що Уряду вдалось забезпечити впродовж останнього року стабілізацію ситуації, створює хороші передумови для того, щоб перейти до більш динамічного економічного росту. «Світова економіка зараз зростає. І зараз це момент можливостей для України, які можна й треба використати», - сказав Девід Ліптон.

Глава Уряду України також проінформував співрозмовника про стан справ з реалізацією освітньої, пенсійної, медичної реформ та реформи управління підприємствами державної власності, а також про хід підготовки проекту держбюджету на наступний рік. «Щодо бюджету 2018 року, то цієї п’ятниці ми представимо ключові позиції документу, які співпадають з показниками раніше ухваленої Бюджетної резолюції», - підкреслив Глава Уряду.

За результатами сьогоднішніх переговорів сторони домовились продовжити взаємодію для визначення наступних кроків з фінансової підтримки реформ в Україні з боку МВФ.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ