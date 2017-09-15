"План Маршалла для України": 5 млрд євро на рік забезпечать зростання економіки до 6-8%

14 вересня, відбулася міжвідомча нарада та прес-брифінг щодо спільної українсько-литовської ініціативи під назвою «Новий європейський інвестиційний план для України та інших країн Східного партнерства» (т.зв. “План Маршалла для України”). “План Маршалла” презентували Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів, екс-прем’єр Литовської Республіки Андрюс Кубілюс та народний депутат України Ганна Гопко.

“Європейський Союз та західні донори в 2014-2017 роках дуже допомогли нам коштами для макроекономічної стабілізації та дозволили почати відновлення економіки. Але згадаймо, як повоєнна Європа здійснила економічний прорив. Куди були направлені кошти міжнародної підтримки? “План Маршалла” - це план інвестицій в реальний сектор: інфраструктуру, агробізнес, кредитні інструменти для малого та середнього бізнесу”, - пояснив Степан Кубів.

Андрюс Кубілюс, спів-автор “Плану Маршала для України” розповів, що ініціатива заснована на досвіді Литви в проведенні реформ у 1990-х роках.

“Ми розуміємо, що для того, щоб утримати належний темп реформ, потрібно підтримувати мотивацію суспільства та політиків. Для Литви такою мотивацією була перспектива членства в ЄС, яку нам запропонували з самого початку”, - відзначив екс-прем’єр.

За словами Андрюса Кубілюса, ЄС зробив багато для України: запрацював безвізовий режим та Угода про асоціацію, але зараз стоїть питання, як далі розвиватимуться українсько-європейські відносини. “План Маршала” - це інструмент, який повинен продемонструвати українському суспільству підтримку європейських партнерів.

Андрюс Кубілюс наголосив: “За підрахунками експертів 5 млрд євро інвестицій в економіку на рік забезпечать Україні зростання економіки на 6-8% річних і додав, що за ініціативою литовських колег саме такі обсяги фінансування взяті у розрахунок “Плану Маршала”.

Народний депутат Ганна Гопко в свою чергу відзначила, що вже запрацювала робоча група, яка складається з представників Уряду та Парламенту. Завдання робочої групи спільно з литовською стороною - до 25 вересня напрацювати конкретні кроки та заходи інвестиційного плану, які будуть представлені на Саміті Східного партнерства в листопаді 2017 року.



Довідково

“План Маршалла для України” є ініціативою Литовської Республіки для допомоги Україні на 2017-2020, що передбачає серед іншого план економічної, фінансово-інвестиційної підтримки, включаючи послідовне посилення стратегічного діалогу Україна – країни Заходу для забезпечення євроінтеграції України. Ініціатива “План Маршалла для України” передбачає інвестиції в реальний сектор економіки України, а також підтримку реформ, спрямованих на економічне зростання України, створення нових інструментів фінансування інвестицій, а також підтримку малого та середнього підприємництва.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ