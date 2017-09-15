Уряд схвалив проект Держбюджету на 2018 рік та направив до Парламенту

Сьогодні Уряд підтримав розроблений Мінфіном проект Державного бюджету на 2018 рік та направив документ на розгляд Парламенту.

Мінфін розробив бюджет-2018 на основі середньострокової бюджетної резолюції, запровадивши таким чином нову модель бюджетної політики - середньострокове бюджетне планування. Це означає, що в Україні буде передбачувана бюджетна політика, безперервність і наступність бюджетного процесу та ефективний розподіл державних ресурсів.

Як зазначив Міністр фінансів Олександр Данилюк, бюджет-2018 закладає план розвитку економіки країни на перспективу, тобто орієнтуватися треба на майбутнє, створюючи основу для проведення системних глибоких реформ.

“Мінфін ніколи не підходив до розробки цього фінансового документа як до бухгалтерського кошторису. Бюджет має бути інструментом розвитку і зростання. Держбюджет-2018 саме таким і є”, - зазначив Олександр Данилюк.

Мінфін формував бюджет на 2018 рік на основі таких принципів: реалістичність, прозорість, збалансованість, своєчасність і, головне, - він дозволяє ефективно використовувати кошти платників податків.

При розробці бюджету 2018 Мінфін змінив фокус бюджетного планування - від утримання бюджетних установ та пустих приміщень - до фінансування послуг. Таким чином уже фінансуються деякі послуги в системі охорони здоров’я та освіти.

У бюджет 2018 закладено бюджет фінансування всіх основних реформ. Для прикладу, в рамках реформи медицини Мінфін збільшив на 2018 рік видатки на сферу охорони здоров’я на 11%.

Також буде продовжено реалізацію пілотного проекту зі зміни фінансування провідних клінік Національної академії медичних наук, який передбачає перехід від їх кошторисного утримання - на оплату послуг з надання медичної допомоги. Зокрема, пропонується розширити перелік послуг, які будуть оплачуватися з державного бюджету (близько 9 тис. послуг).

Крім того, починаючи з 2018 року Мінфін запропонував перейти від утримання наукових установ до замовлення державою пріоритетних для суспільства наукових досліджень. На це буде спрямовано 500 млн гривень.

В рамках реформи освіти видатки зведеного бюджету фінансування цієї сфери у 2018 році збільшуються на 18%, що більше, ніж у 2017 році майже на 34 млрд грн. Зокрема, на підтримку проекту “Нова українська школа” враховано видатки у сумі 1,8 млрд грн, які будуть спрямовані на покращення якості середньої освіти. Також у 2018 році планується подальше збільшення заробітної плати вчителям на 25%, на що враховано додатково майже 6,7 млрд гривень.

У держбюджеті на 2018 рік також передбачено ресурс на проведення пенсійної реформи. Обсяг асигнувань, що спрямовується до Пенсійного фонду, збережено на рівні 2017 року у сумі 141,3 млрд гривень.

Крім того, у бюджет 2018 Мінфін заклав кошти на проведення масштабної реформи ДФС. Це кошти підуть, зокрема, на оновлення матеріально-технічної бази, на підвищення заробітних план працівникам і т.д.

“Я дякую всім за плідну співпрацю і участь у підготовці проекту бюджету 2018. Попереду нас чекає робота з депутатським корпусом. Ми готові до конструктивного діалогу та сподіваємось на підтримку проекту Парламентом”, - підкреслив Міністр фінансів.

Ключові факти про держбюджет на 2018 рік:

ВВП +3%

Інфляція +7%

Дефіцит бюджету 2,4% ВВП (77,9 млрд грн)

Доходи зведеного бюджету зростуть на 15% і вперше перевищать 1 трлн грн.

Уряд не підніматиме податків, доходи збільшаться за рахунок економічного зростання.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ