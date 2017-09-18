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У 2018 році на ремонт доріг виділено рекордні 44 млрд гривень

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У наступному році видатки державного бюджету України на дорожню інфраструктуру складуть 44 млрд гривень, що на 11,8 млрд гривень більше, ніж цього року. Це передбачено проектом державного бюджету України на 2018 рік.

Зокрема, надходження до державного Дорожнього фонду мають скласти 32,6 млрд грн з можливістю збільшення при перевиконанні надходжень від митних платежів. З Державного бюджету буде виділено на будівництво і реконструкцію автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів – Тернопіль – Умань; Біла Церква – Одеса – Миколаїв – Херсон 4 млрд гривень. Ще 2 млрд гривень передбачено в загальному фонді Державного бюджету на наступний рік на ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський. Також 357,6 млн гривень виділено на реалізацію державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області".

Кабінет Міністрів зареєстрував в Парламенті законопроект 15 вересня, як передбачає бюджетне законодавство.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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