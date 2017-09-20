Глава Уряду ініціював розробку програми банківської підтримки та кредитування агровиробників

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював розробку спеціальної програми підтримки українських агровиробників з боку державних банків шляхом залучення інвестицій та запровадження прийнятних умов кредитування. Про це він сказав під час наради з питань кредитування сільськогосподарських виробників за участю членів Уряду, представників профільних агроасоціацій та керівництва державних банків.



«Ми зібралися за 3 місяці до ухвалення держбюджету, аби ми визначилися і схвалили відповідну програму, - сказав Володимир Гройсман. – Нам потрібно усвідомити, що йдеться про інвестування в розвиток та економічний ріст».

Документ, як очікується, розроблятиме спеціальна міжвідомча робоча група, участь в якій візьмуть представники банківського сектору. Робочу групу очолить перший заступник Міністра економічного розвитку - Максим Нефьодов. Перші результати роботи групи мають бути представлені на розгляд Уряду до 1 листопада.

Глава Уряду нагадав, що обсяг державної підтримки агросектору на 2018 рік запланований в обсязі близько 7,3 млрд грн, в тому числі 1 млрд грн – на підтримку фермерів і 2 млрд грн – на здешевлення кредитів для створення нових молочнотоварних комплексів. За словами Прем’єр-міністра, таким чином Уряд закладає основу для розвитку тваринництва та зростання цього сегменту агровиробництва. Окрема стаття видатків – продовження програми компенсації 20% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки.

«Цього року ми виділили на цю програму 550 млн. Зараз програма починає діяти. Якщо візьмемо плани 2018 року – це вже 1 млрд грн. Я переконаний, що програма підтримки буде змінювати структуру виробництва техніки, а саме - вести до зменшення імпорту і посилення локалізації виробництва саме в Україні», - сказав Володимир Гройсман.

В ході зустрічі представники банківського сектору погодилися на пропозицію Уряду, розповіли про своє бачення реалізації програм підтримки і заявили про готовність працювати з реальним сектором, передусім в сегменті малого й середнього бізнесу.

«Доступ до розумних кредитних ресурсів - один з шляхів зростання. Нам треба сфокусувати адресність допомоги, заздалегідь розробити всі нормативні акти, аби з січня розпочати реалізацію всіх ініціатив. Завдання - відродити тваринницькій комплекс", - підкреслив Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ