Глава Уряду про пенсійну реформу: Можливість ухвалити зміни є, закликаю всіх об'єднатися заради людей

Можливість ухвалити пенсійну реформу, яка змінить існуючу пенсійну систему, дозволить запровадити автоматичне осучаснення пенсій при одночасному зниженні дефіциту бюджету пенсійного фонду, зберігається, але парламентарям треба об’єднатися навколо ухвалення рішень. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в своєму відеозверненні.

Він подякував Голові Верховної Ради Андрію Парубію, парламентарям з фракції Блоку Петра Порошенка, фракції Народний фронт, Радикальної партії Олега Ляшка за бажання працювати і ухвалювати зміни. Але разом з тим Глава Уряду висловив жаль з приводу того, що довести рішення до голосування не вдалося.

«Сьогодні українській Парламент мав всі можливості ухвалити рішення щодо нової пенсійної системи, яка дасть можливість пенсіонерам отримати вищі пенсії. Пенсіонери чекають це роками… Але сьогодні цього не відбулося», - сказав Володимир Гройсман.

Він звернув увагу, що ключова складність існуючої ситуації полягає в тому, що саме рішення Парламенту мало б стати основою всіх перерахунків пенсійних виплат.

«І ми до цього (перерахунку) готові. Але якщо рішення буде й далі затягуватися Парламентом, ми не зможемо зробити це (підвищити пенсії) в жовтні. Тож закликаю депутатів об’єднатися та ухвалити рішення наступного пленарного тижня – на початку жовтня. Ми свою роботу зробимо, 9 млн пенсіонерів отримають більші пенсії. Закликаю всіх підготуватися і ухвалити рішення», - сказав Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ