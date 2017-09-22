Міністр фінансів: Поступове зниження дефіциту є важливим елементом стабільності фінансової системи

Принципово важливим елементом стабільності фінансової системи є поступове зниження дефіциту, що дозволить, в тому числі, зменшити боргове навантаження.

Про це під час виступу у Парламенті заявив Міністр фінансів Олександр Данилюк.

“У борговій політиці наше завдання – зниження протягом 2018-2020 років рівня державного боргу з рівня 66,8% у 2017 році до 55% в 2020 році. Одним із шляхів реалізації такої амбітної задачі є поступове зменшення дефіциту державного бюджету (з 3% ВВП в 2017 до 2 % ВВП в 2020)”, - зазначив Міністр фінансів.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ