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Міністр фінансів: Поступове зниження дефіциту є важливим елементом стабільності фінансової системи

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Принципово важливим елементом стабільності фінансової системи є поступове зниження дефіциту, що дозволить, в тому числі, зменшити боргове навантаження.

Про це під час виступу у Парламенті заявив Міністр фінансів Олександр Данилюк.

“У борговій політиці наше завдання – зниження протягом 2018-2020 років рівня державного боргу з рівня 66,8% у 2017 році до 55% в 2020 році. Одним із шляхів реалізації такої амбітної задачі є поступове зменшення дефіциту державного бюджету (з 3% ВВП в 2017 до 2 % ВВП в 2020)”, - зазначив Міністр фінансів.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

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