Україна повернулася до економічного зростання, - Міністр фінансів

“Ми повернулися до економічного зростання”, - про це заявив сьогодні Міністр фінансів Олександр Данилюк під час представлення проекту держбюджету 2018 у Верховній Раді.

Міністр підкреслив, що сукупне зростання ВВП за три роки збільшиться на більш ніж 11%. Також зменшується інфляція з 9,1% до 5%.

“Це результат серйозних структурних реформ, які ми проводили за останні три роки, незважаючи на складні зовнішні умови. Водночас, незважаючи на позитивну динаміку, ми не можемо собі дозволити зупинитись на досягнутому. Ми не в тій ситуації, щоб зупинятись. В сучасному глобалізованому світі потрібно постійно рухатись вперед, щоб не втратити позиції у жорсткій конкуренції”, - додав Олександр Данилюк.