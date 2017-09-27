Оперативна інформація ДСНС щодо вибухів на військових складах у Вінницькій області (станом на 08:00)

26 вересня близько 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка. Здійснено оповіщення жителів м. Калинівка та населених пунктів у 10-кілометровій зоні (Павлівка, Медвідка, Дорожне, Сальнік, Стрижавка). Здійснюється евакуація населення.

Станом на 08:00 евакуйовано близько 30 000 чоловік.

За попередньою інформацією травмована 1 особа. Постраждалу у стані середньої тяжкості госпіталізовано до Вінницької Центральної районної лікарні.

Підрозділами ДСНС ліквідовано загоряння 4 житлових будинків, що виникло внаслідок влучання боєприпасів.

Наразі закрито руху всіх видів транспорту, утому числі:

- автотранспорту на автодорозі Житомир – Могилів – Подільський;

- залізничного транспорту на перегоні Сосенка – Калинівка Південно-Західної залізниці;

- повітряного транспорту в радіусі 50 кілометрів від м. Калинівка.

Відключено лінії електропередач Калинівка-УкрФлора та Калинівка-Лаврівка. Відключено газопостачання с. Дорожнє, с. Медвідка, с. Лаврівка.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 691 чоловік та 149 одиниць техніки. Від ДСНС — 195 чоловік та 49 одиниць техніки, у тому числі 1 літак АН-32П, від Національної поліції 270 чоловік та 60 одиниць техніки, Нацгвардія - 136 чоловік та 20 одиниць техніки, від Мінстераства оборони України — 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки, у тому числі 2 пожежних танки, від ВАТ «Укрзалізниця» 3 пожежних потяга. Крім того, від Міністерства охорони здоров’я працює 30 медиків та 10 автомобілів швидкої допомоги.

До місця події направлено 20 піротехнічних розрахунків ДСНС чисельністю 98 чоловік та 48 одиниць техніки. Приведено в готовність 30 пожежних розрахунків чисельністю 150 чоловік.

Працює телефонна “гаряча лінія” Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за номером 043-332-13-35.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ