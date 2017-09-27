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Через ситуацію з боєприпасами на військових складах на Вінниччині зміненим маршрутом курсують 47 пасажирських поїздів

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Через надзвичайну ситуацію з боєприпасами на військових складах поблизу станції Калинівка на Вінниччині зміненим маршрутом курсують 47 пасажирських поїздів. Їх час затримки в дорозі складе до понад 5 годин, а окремих поїздів – до 8 год. Залізничний перегін Сосонка – Калинівка залишається повністю закритим для руху поїздів у зв’язку з заходами безпеки. Персонал 6 станцій та одного роз’їзду евакуйовано. Підготовлено для роботи з працівниками ДСНС 3 пожежні поїзди.

Наразі зміненим маршрутом курсують 47 поїздів: № 120 Львів – Кривий Ріг, № 42 Трускавець – Дніпро, №24 Одеса – Москва, №48 Кишинів – Москва, №84 Одеса – Ковель, №144 Івано-Франківськ-Київ, №358 Рахів – Київ, №106 Одеса – Київ, №82 Ужгород – Київ, №50 Трускавець – Київ, №118 Чернівці – Київ, №770 Кам’янець-Подільський-Київ, №146Ізмаїл – Київ, №130 Ужгород – Київ, №70 Львів – Маріуполь, № 105 Київ – Одеса, №81 Київ – Ужгород, №139 Київ – Кам’янець-Подільський, №109 Херсон – Львів, №41Дніпро – Трускавець, №771 Київ – Хмельницький, №83 Ковель – Одеса, №341Москва – Кишинів, №119 Запоріжжя – Львів, №93 Мінськ – Одеса, №49 Київ – Трускавець, №117Київ – Чернівці, №143 Київ – Ворохта, №764 Одеса – Київ, №342 Кишинів – Москва, №74 Львів – Москва, №772 Хмельницький – Київ, №120 Львів – Кривий Ріг, №716Перемишль – Київ, №42 Трускавець – Дніпро, №110 Львів – Херсон, №715 Київ – Перемишль, №73 Москва – Львів, №111 Харків – Львів, №69 Маріуполь – Лівів, №357 Київ – Рахів, №145 Київ – Ізмаїл, №769/767 Київ – Кам’янець – Подільський, № 47 Москва – Кишинів, №65 Москва – Кишинів, №23 Москва – Одеса та № 763 Київ – Одеса.

Евакуйовані працівники 6 залізничних станцій: Сосонка, Варшиця, Калинівка-1, Калинівка-2, Гулівці, Холонівськ, а також персонал роз’їзду Сальницький.

Нагадаємо, 26 вересня з 22:10 повністю закритий для руху поїздів залізничний перегін Сосонка-Калинівка. Це викликано заходами безпеки у зв’язку із надзвичайною ситуацією на військових складах, що біля Калинівки на Вінниччині.

ПАТ «Укрзалізниця» просить пасажирів з розумінням поставитися до ситуації та уважно слухати оголошення по станціях, уточнювати інформацію на вокзалах щодо часу відправлення та прибуття поїздів.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"

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