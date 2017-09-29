Уряд виділив 1,7 млрд грн на проекти соціально-економічного розвитку регіонів

Кабінет Міністрів України виділив 1,7 млрд грн на реалізацію більше тисячі проектів соціально-економічного розвитку в різних областях країни. Відповідне рішення ухвалене під час засідання Уряду в середу, 27 вересня.

Документ, серед іншого, передбачає фінансування обхідної дороги Дніпра, добудови перинатального центру в Луцьку, реконструкції водоканалу Хмельницького. «Йдеться про весь комплекс соціально-економічного розвитку територій. Маємо надію, що цими ресурсами місцева влада скористається і зможе якісно реалізувати ці проекти за прозорими тендерами і зрозумілими цінами», – сказав Глава Уряду. Він додав, що більшість проектів будуть втілені ще цього року.

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