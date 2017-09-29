Володимир Гройсман за підсумками засідання Штабу в Калинівці: Ситуація під повним контролем, ми профінансуємо всі роботи, кошти будуть до кінця дня

Ситуація в Калинівці, де цього тижня сталася велика пожежа на військових складах з подальшою детонацією снарядів, знаходиться під повним контролем, і Кабінет Міністрів України вже виділив 100 млн грн на проведення всіх необхідних робіт – передусім з відновлення осель, шкіл та об’єктів інфраструктури. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Глава Уряду перебуває в Калинівці, він здійснив обліт місця пожежі та провів засідання Штабу з ліквідації наслідків пожежі.

«Роботи розпочаті, - сказав Глава Уряду. - Уряд виділив 100 млн грн. Ми профінансуємо (всі роботи) в повному обсязі. Я поставив завдання місцевій владі визначити відповідальних за кожне село, за кожну територію (для проведення всіх робіт та визначення потреб у матеріалах та послугах). Наразі проводиться остаточна ліквідація наслідків пожежі та розмінування. Ніхто не залишиться поза увагою».

Володимир Гройсман додав, що розпорядником виділених Урядом коштів буде Вінницька облдержадміністрація. «До кінця дня кошти будуть на рахунку, затримок не буде, - сказав Прем’єр-міністр. - Хочу сказати слова вдячності звичайним громадянам за підтримку. Я пишаюся людьми. Коли ми демонструємо єдність в скрутні хвилини, я вірю, що у нас є майбутнє».

Глава Уряду також підкреслив, що окрема увага має приділятися ретельному розслідуванню причин пожежі, аби всі винні були покарані і ситуація більше не повторювалася

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