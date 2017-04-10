З початку року контракти на службу у Збройних Силах уклали 26 тисяч українців

«Ми бачимо, що Закон «Про освіту» дає нам нові можливості, аби наші діти добре володіли як українською, так і болгарською мовами». Про це зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол Болгарії в Україні Красімір Мінчев під час зустрічі з Міністром освіти і науки України Лілією Гриневич сьогодні, 3 жовтня 2017 року, в приміщенні МОН.

Зокрема, пан Посол звернувся до Міністра, аби разом з українською мовою покращити рівень навчання та викладання болгарської.

З початку поточного року контракти на службу у Збройних Силах України уклали понад 26 тисяч українців, що стало результатом цілеспрямованої роботи державних інституцій з підвищення мотивації громадян до такої діяльності. Про це у вівторок, 3 жовтня, під час брифінгу для преси повідомив начальник Головного управління персоналу – заступник начальника Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Артур Артеменко.

«З початку року у Збройних Силах вже укладено понад 26 тис. контрактів (у тому числі понад 1,8 тис. офіцерів). Лише протягом вересня контракт уклали 3152 військовослужбовці, і це добрий показник. Основна увага приділяється комплектуванню бойових бригад (батальйонів), які повністю залучаються до проведення АТО», - сказав генерал-лейтенант Артур Артеменко.

За його словами, на даний час першочерговою є потреба на посади у ВДВ ЗСУ та бойові посади в екіпажах (розрахунках) бойових машин та інших спеціалістах, що визначають бойову здатність.

Керівництво держави та Збройних Сил докладають значних зусиль щодо мотивації до проходження військової служби за контрактом. Зокрема, завдяки збільшенню у поточному році надбавки за участь в АТО до 10 тис. грн, військовослужбовці на першій лінії бойового зіткнення отримують нині у середньому понад 18 тис. грн грошового утримання. Поряд з цим введено гнучку систему доплат та премій, відповідно до військового звання, посади та місця служби.

Позитивний вплив на систему контрактної служби мало законодавче унормування питання щодо звільнення військовослужбовців за контрактом, які проходили військову службу за фактично безстроковими контрактами на термін дії особливого періоду. Всі вони набули право на звільнення відповідно до Закону України (від 06.12.2016 № 1769-VIII).

Генерал-лейтенант Артур Артеменко повідомив також, що з початку року вже звільнено понад 3 тисячі військовослужбовців, які набули таке право відповідно до Закону України.

На сьогодні особовий склад, який виявив відповідне бажання, звільняється відповідно до графіків, складених у військових частинах з урахуванням необхідності збереження їх боєздатності.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ