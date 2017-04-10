Восени на військову службу будуть призвані майже 10,5 тис. юнаків

Під час осіннього призову на військову службу до збройних формувань України будуть призвані майже 10,5 тисячі юнаків призовного віку. Про це у вівторок, 3 жовтня, під час брифінгу повідомив начальник Головного управління персоналу – заступник начальника Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Артур Артеменко.

«Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2017 № 44/2017 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 660-р на укомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань планується призвати та направити 10460 юнаків, яким виповнилося 20 років, та які не досягли 27-го віку. Зокрема, до лав Збройних Сил – 6360 осіб, Національної гвардії – 3500 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб відповідно», - сказав генерал-лейтенант Артур Артеменко.

Він уточнив, що призовні комісії розпочали роботу з 2 жовтня і завершать її 30 листопада 2017 року. Формування команд молодого поповнення на збірних пунктах, їх відправку до військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань сплановано провести у період з 5 жовтня по 28 листопада 2017 року.

За словами генерал-лейтенанта Артура Артеменка, рішення про призначення призовників до відповідного виду (роду) Збройних Сил, або до інших військових формувань призовні комісії приймають з урахуванням освітнього рівня, технічної підготовки, виробничої кваліфікації, придатності до військової служби за станом здоров’я, фізичного розвитку та морально-ділових якостей.

Призвані військовослужбовці строкової військової служби до участі в АТО не залучаються. При цьому на період строкової служби держава забезпечує надання їм соціального пакета, який включає грошову допомогу при призові та звільненні, повне державне утримання під час служби, надання відпустки тривалістю у 10 календарних днів.

Час проходження строкової військової служби зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. За призваними військовослужбовцями зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток, за умови офіційного працевлаштування до призову.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ