Уряд закладає 1 млрд грн на фінансування програми "Доступні ліки" на 2018 рік, - Володимир Гройсман

Кабінет Міністрів України заклав в проект бюджету на 2018 рік 1 млрд грн на фінансування програми «Доступні ліки», започаткованої в квітні поточного року. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«6 місяців тому ми запустили програму доступних ліків. Наше завдання: сильна економіка - сильна соціальна політика. Понад 6,5 млн рецептів виписані. Наступного року ми закладаємо 1 млрд грн на фінансування програми. Перелік (ліків) буде розширений, люди отримають більший доступ до ліків», - сказав Глава Уряду і підкреслив, що в цьому контексті особливо важливо продовжити зміни в системі охорони здоров’я, аби люди відчули покращання якості послуг.



Довідково

Уряд започаткував програму «Доступні ліки» у квітні поточного року з метою вирішення одного з ключових завдань – покращання добробуту українців і подовження тривалості життя в Україні. Програма передбачає надання безкоштовних ліків або відшкодування частини вартості ліків від серцево-судинних захворювань, астми та діабету. Джерело фінансування - кошти державного бюджету, і, як зазначав Глава Уряду, програма є цілком «по кишені» державі. Загальний бюджет програми на 2017 рік становить понад 700 млн грн.



За даними МОЗ, кількість аптек – учасниць програми становить вже понад 6,5 тис. закладів.

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