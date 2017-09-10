Це відновлення справедливості – Президент підписав Закон щодо пенсійної реформи

Президент Петро Порошенко в присутності Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та Глави Адміністрації Президента України Ігоря Райніна підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".

Глава держави подякував Уряду та Парламенту за спільні зусилля, які дозволили ухвалити цей важливий документ. «Хочу привітати всіх пенсіонерів, бо відновлюється справедливість. При чому наголошую, що Закон передбачає не лише зараз підвищення, бо завжди пенсіонерам намагалися підвищити виплати перед виборами. Ми це робимо зараз, і осучаснення пенсій закладено як ефективно працюючий механізм на постійній основі», - зазначив Петро Порошенко. Він наголосив, що це є рішучими кроками для встановлення і відновлення справедливості по відношенню до пенсіонерів.

Президент додав: «Хочу привітати всіх українців, бо коли-небудь ми всі будемо пенсіонерами. І дуже важливо, що справедливість цією пенсійною реформою встановлено».

За його словами, нині важливо зробити все можливе, щоб українські пенсіонери якнайшвидше отримали перерахунок пенсій.

«Скільки нас лякали, що ми не зможемо провести пенсійну реформу без підвищення пенсійного віку. Ми спільно знайшли оптимальний механізм. І, до речі, хотів би окремо підкреслити, аргументація наша була настільки переконливою, що була підтримана і міжнародним співтовариством», - розповів Глава держави.

Офіційне інтернет-представництво Президента України