Президент підписав Закон, яким створюються умови для мирного врегулювання ситуації на Донбасі

Президент Петро Порошенко підписав Закон № 2167—VIII «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», ухвалений Верховною Радою 6 жовтня.

Закон визначає, що Україна у прагненні до відновлення територіальної цілісності залишається відданою мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН. Також у Законі відзначено, що суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах міжнародно визнаного кордону є цілісною і недоторканною.

«Відповідальне голосування більшості допоможе нашій армії й надалі тримати оборону з мінімумом жертв, а дипломатам – посилити міжнародний тиск на Росію», - підкреслив Глава держави у зверненні у зв’язку з прийняттям Закону, та зазначив, що цим документом на один рік продовжується дія раніше прийнятого Закону.

Глава держави нагадав, що ще під час першого ухвалення три роки тому чимало представників політичних сил «лякали жахіттями» щодо цього Закону. «Та жоден, наголошую, жоден негативний прогноз за ці три роки не справдився», - підкреслив Петро Порошенко.

«І тоді, і тепер можливість виконання Закону жорстко обумовлена низкою вимог до Росії як агресора та окупанта та до її маріонеткових режимів. Насамперед – вимогою про виведення російських військ, незаконних збройних формувань, виведення військової техніки з території України, і нормою про відповідність політичних процесів стандартам ОБСЄ», - наголосив Президент.

Він також зауважив, що за словами спецпредставника Глави держави у Мінській групі Ірини Геращенко, росіяни не приховували своїх сподівань на провал голосувань у Верховній Раді щодо Закону «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», бо «це розв'язало б їм руки на лінії зіткнення і допомогло би скинути тягар санкцій».

Закон створює і необхідні умови для розгортання в окремих районах Донецької та Луганської областей миротворчої операції ООН, зокрема з урахуванням Постанови Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 253—VIII «Про схвалення звернень від імені України до Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй та Ради Європейського Союзу стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки».

Офіційне інтернет-представництво Президента України