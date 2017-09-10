Глава Уряду ініціює створення робочої групи для напрацювання проекту закону про відповідальність працівників правоохоронних органів за неправомірні дії проти підприємців

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в рамках реформи контролюючих органів та забезпечення доброчесності у відносинах держави й бізнесу ініціював створення спільної з бізнесом робочої групи для напрацювання та внесення до Верховної Ради України проекту закону про відповідальність працівників правоохоронних органів за неправомірні дії, зокрема неправомірні обшуки на підприємствах. Про це Глава Уряду сказав під час круглого столу «Культура доброчесності – як рушійна сила сталого розвитку», присвяченому питанням етичного ведення бізнесу в Україні.

Глава Уряду підкреслив, що безкарність породжує свавілля, а відтак постійні скарги бізнесу на роботу правоохоронних та контролюючих органів. Між тим, саме доброчесність має стати нормою поведінки і для влади, і для бізнесу. Досягненню цієї цілі сприятиме напрацювання відповідних юридичних ініціатив.

«Коли бізнес помиляється в чомусь, перед ним завжди постає перспектива відповідальності. Але чому ми досі не привели до відповідальності корупціонерів в погонах, тих, хто давить та створює надмірний тиск на працюючий бізнес? – сказав Володимир Гройсман. – Це треба врегулювати не словами, а конкретними юридичними рішеннями…Тож я ініціюю створення робочої групи, щоб за 2-3 тижні (розробили і) внесли в Парламент законопроект, який передбачає, аж до кримінальної, відповідальність представників контролюючих структур за надмірний тиск до реально працюючого бізнесу. Ми в Уряді маємо повну політичну волю сформувати такий законопроект, але прошу асоціацію, бізнес - направте своїх юристів, нам не потрібно 20 чоловік, ми об'єднаємося, швидко зробимо законопроект, обговоримо, направимо його в Парламент. Я би дуже хотів, щоби ті, хто насправді заважає бізнесу, ніс за це відповідальність», - сказав Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що треба раз і назавжди поставити крапку в питання тиску на бізнес. «Маємо не тільки ставити вимоги доброчесності до бізнесу, а й говорити про доброчесність тих, хто контролює бізнес», - сказав Прем’єр-міністр.

Окрема увага – контролю експорту та напрацювання критеріїв роботи для експортерів. «Це повністю в повноваженні Уряду. Ми зможемо сформувати відкриті моделі, які не дадуть нікому можливостей для зловживань», - сказав Глава Уряду.

Звертаючись до представників бізнесу, Володимир Гройсман нагадав і інші ініціативи – розпочаті, зокрема, у вересні - за рішеннями, ухваленими на великому зібранні представників бізнесу за участю Президента України Петра Порошенка, керівництва Уряду, представників Парламенту та Генеральної прокуратури. Саме тоді, сказав Глава Уряду, стартував процес формування проекту закону про єдину інтелектуальну Службу фінансових розслідувань, драфт якого очікується протягом наступних 10 днів.

«Тоді ми також прийняли спільну позицію про «маскі-шоу-стоп», аби бойові підрозділи не використовували для тиску на бізнес. Я дав відповідні доручення МВС, ДФС, і минулого тижня аналогічне рішення ухвалив Генеральний прокурор України. Це добрий сигнал до того, що ми маємо змінювати культуру відносин. І тут я є союзником бізнесу і прихильником ідеї створення належного бізнес-клімату в державі», - підкреслив Прем’єр-міністр.



Володимир Гройсман зазначив, що настав час формування сталого інвестиційного клімату в Україні – зрозумілого, незмінного, прозорого й сприятливого. «Україна може стати однією з самих міцних економік на континенті, - підкреслив Глава Уряду. – Для мене важливо, аби ті, хто інвестує в економіку держави, були успішними».

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ