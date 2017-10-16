15 жовтня – календарний старт опалювального сезону в Україні, підстав для росту цін на тепло – немає

Згідно з календарним планом, 15 жовтня в Україні розпочинається опалювальний сезон. Соціальні об’єкти - школи, дитсадки, лікарні - мають бути підключені до тепла у разі пониження температури у приміщеннях до 16 градусів, житловий фонд – при температурі нижче 8 градусів протягом трьох діб.

Як підкреслював Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, Україна вперше за останні роки повністю готова до опалювального сезону – запаси палива створені. За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, станом на вересень в підземних сховищах знаходиться 14,8 млрд. м3 природного газу, що на 2,3 млрд. м3 більше показника минулого року. Запаси вугілля - 1 980,5 тис. тонн вугілля, що на 568,3 тис. тонн більше минулорічного показника.

Разом з тим, в Уряді підкреслюють, що забезпечення споживачів теплом та гарячим водопостачанням – пряма і повна відповідальність місцевої влади. Так само, як і формування тарифів за спожиті енергоносії. Проте, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман неодноразово підкреслював, що підстав для підвищення ціни на газ в Україні наразі немає. Саме тому, впевнений Прем’єр-міністр, на місцях не можна допустити росту цін на тепло та гарячу воду.

"Розраховую, що місцеві керівники відповідально поставляться до цього і не дозволять собі жодних підвищень", - сказав Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ