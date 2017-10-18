Глава Уряду презентував звіт роботи Кабінету Міністрів за підсумками третього кварталу

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман представив квартальний звіт роботи Уряду і звернув увагу на незмінність пріоритетів роботи Кабінету Міністрів. В їх числі – економічне зростання, безпека й оборона, боротьба з корупцією, інвестиції в людський капітал.

Прем’єр-міністр підкреслив, що за останні місяці Уряд сформував бюджетну резолюцію в горизонті трьох років, вчасно вніс до Парламенту проект Державного бюджету на 2018 рік, ухвалив низку рішень для підвищення кредитного рейтингу держави і вийшов на ринок запозичень.



На думку Глави Уряду, наразі стоїть завдання прискорити економічний ріст, сформувати сприятливий інвестиційний клімат, продовжити розвиток промисловості.

Представляючи результати роботи Уряду, Володимир Гройсман звернув увагу на те, що закладений Урядом ріст економіки на наступний рік в 3% – це ріст випуску продукції на 400 млрд грн, це десятки тисяч нових робочих місць, а також ріст фонду оплати праці на 180 млрд грн.

«Цифри – не граничні, їх можна збільшувати при умові здійснення системних реформ і змін», - сказав Володимир Гройсман.

Говорячи про інвестиційний клімат, Глава Уряду підкреслив, що вже сьогодні бізнес працює в прогнозованих умовах, використовуючи електронні реєстри, зокрема реєстр повернення ПДВ, який запрацював влітку і раз і назавжди зняв проблему значною корупції у цій сфері. Ефект помітний і в роботі митниці: на третину зріс обсяг надходжень, ведуться роботи з контрабандою. «На часі – створення умов контролю і об’єднання баз даних з міжнародними партнерами», - додав Володимир Гройсман.

Великі сподівання урядовці пов’язують з приватизацією та оновленням системи управління держпідприємствами та державними банками. На думку Глави Уряду, значним кроком у цьому напрямку має стати ухвалення нового закону про приватизацію і подальше використання системи ProZorro в малій приватизації.

Окремий пункт порядку денного роботи Уряду – підтримка агросектору, як однієї з потужних точок росту економіки. За ініціативи Кабміну вже працюють програми прямої підтримки агровиробництв, компенсації вартості сільгосптехніки. На часі, впевнений Володимир Гройсман, запровадження програм підтримки фермерських господарств та підприємств з переробки сільськогосподарської сировини, в тому числі орієнтованих на експорт.

У цьому контексті, зазначив Прем’єр-міністр, великого значення набувають наші логістичні можливості – порти, аеропорти, залізниця, дороги. «Маю надію, що українці помічають, що ми вийшли на безпрецедентні обсяги виконання ремонтно-будівельних робіт на дорогах. Наступного року маємо на третину збільшити фінансування дорожніх робіт», - сказав Володимир Гройсман.

Важливий напрямок роботи – поступове зменшення імпорту енергоносіїв та досягнення енергонезалежності. «За 9 місяців ми зупинили падіння видобутку і наростили добичу власного газу на 700 млн кубометрів», - сказав Глава Уряду.

Він також додав, що стабільним і безперебійним має стати опалювальний сезон – оскільки підготовлені паливні запаси. Понад 6,5 млн родинам виплачуватиметься субсидія на оплату послуг ЖКГ як адресна підтримка й допомога тим, хто цього потребує.

«Хочу відзначити, що за останні 9 місяців понад 100 тис. українців долучилися до програми теплих кредитів. З наступного року працюватиме Фонд енергоефективності», - сказав Володимир Гройсман.

У числі пріоритетів він також назвав посилення ефективності урядування шляхом кадрового оновлення міністерств та відомств, запуску електронного документообігу, використання можливостей електронної ідентифікації громадян та юридичних осіб, а також продовження реформи децентралізації. «За січень-серпень ріст доходів місцевих бюджетів становив 31,1 млрд грн. Продовжуємо процес об’єднання територіальних громад, окремо робимо програму регіональних проектів», - зазначив Глава Уряду. Він додав, що обсяг держаної підтримки місцевих ініціатив – понад 3 млрд грн, які направлені на проекти будівництва й реконструкції закладів освіти, об’єктів культури та спорту.

Уряд послідовно підвищує соціальні стандарти. Один із напрямків – побудова справедливої пенсійної системи, яка не залежить від рішень політиків, натомість впроваджує принципи справедливості щодо людей з великим стажем роботи. «Ми зламали ганебну практику «подачок» під вибори, зробили систему, яка не залежить від політиків. Нещодавно ухвалили план заходів щодо впровадження накопичувальної системи. Будемо над цим працювати», - сказав Володимир Гройсман.

Наступник крок – реформа сфери охорони здоров’я, продовження програми «Доступні ліки», в якій беруть участь вже понад 6,5 тис. аптек і на яку наступного року буде виділено 1 млрд грн, будівництво мережі кардіоцентрів у регіонах України, побудова системи підтримки родин з дітьми, які страждають на важкі захворювання. «Ми дуже розраховуємо на те, що найближчими днями у сесійній залі Парламенту буде достатньо голосів для ухвалення проектів законів по медичній реформі. Ми маємо в системі охорони здоров’я катастрофічну ситуацію. Ми не можемо далі консервувати той безлад, який є в системі, - сказав Володимир Гройсман. - Це можна змінити. Якщо зараз розпочнемо, то за декілька років система лікування буде іншою. Закликаю всіх об’єднатися, 226 голосів – і за невеликий проміжок часу ми наведемо лад у системі охорони здоров’я. Це наш обов’язок».

Ще один незмінний пріоритет – освіта та наука. Наразі впроваджуються стандарти нової української школи, створено 17 тис. місць у дитячих садочках. «Ми також робимо певні кроки щодо розвитку науки. Йдеться про фінансування робіт молодих вчених, про створення Фонд підтримки інновацій», - повідомив Глава Уряду.

Не залишаються без уваги культура, зокрема кінематограф, молодіжна політика і спорт.

Верховенство права та боротьба з корупцією – це також те, що вдається змінювати, зазначив Володимир Гройсман. Йдеться про запровадження електронних сервісів, антирейдерську діяльність шляхом, у тому числі відкритих земельних аукціонів через систему блокчейн, відкриття даних – від державного бюджету до розкриття власників підприємств, а також запобігання легалізації тіньових доходів

«Безпека й оборона. В 2017 році військові отримали 771 зразок нової техніки, нові комплекси й боєприпаси, створюється нова телекомунікаційна мережа, - сказав Володимир Гройсман. – Маємо зменшення кількості злочинів, порівняно з минулим роком на 14,5%. Це означає, що починається наведення ладу в країні. І треба підсилювати роль правоохоронних органів – покарання за злочин має бути невідворотнім».

Глава Уряду зазначив, що звіт – це конкретні цифри й факти, конкретна робота, яку урядовці роблять щодня. «Але говорити про роботу – одна справа, а робити роботу – інша. Впевнений, що кожен місяць ми будемо демонструвати зміни. Зроблено немало, але зробити потрібно набагато більше. Тож потребуємо об’єднання та якісних і професійних підходів (до ухвалення та впровадження рішень)», - підкреслив Володимир Гройсман.

Окремо Володимир Гройсман прокоментував події біля Верховної Ради. На його думку, питання боротьби з корупцією, обмеження недоторканності народних депутатів, продовження вже розпочатих реформ мають об’єднувати голоси у Парламенті, а не дестабілізувати ситуацію в державі на користь політиканів та їх гучних гасел.

«Я буду з тими, хто підтримує ухвалення потрібних рішень, і проти тих, хто руйнує країну зсередини. Через діалог можливо робити зміни. Але разом з тим нам потрібно давати оцінку тим, хто може зашкодити державі», - сказав Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ