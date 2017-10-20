Володимир Гройсман: Ми починаємо зміну системи медицини в інтересах громадян

Верховна Рада України підтримала підготовлені Кабінетом Міністрів України рішення, які започатковують медичну реформу в Україні, передусім в частині фінансування галузі та надання державних гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів. Так, за ухвалення урядового законопроекту №6327 «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», який розглядався в сесійній залі протягом трьох днів, в цілому проголосували 240 народних депутатів.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який перебував у залі Парламенту під час голосування, подякував парламентарям за ухвалення «історичного» для України рішення. «Наше завдання зробити медичну систему якісною... І сьогодні ми починаємо велику працю: зміну системи медицини в інтересах громадян», - сказав Глава Уряду.

Парламентарі також підтримали за основу технічні зміни до Бюджетного кодексу, які дозволять запровадити ухвалені ініціативи. Коментуючи рішення, в.о. Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун відзначала, що йдеться, передусім, про запровадження принципу «гроші йдуть за пацієнтом» з перехідним періодом до 2020 року, а також фіксацію ролі державного та місцевих бюджетів у системі охорони здоров'я. Таким чином, буде започаткована конкуренція за пацієнтів, підвищиться якість послуг в медичних закладах. Це також дозволить відійти від ручного керування фінансами і запровадити гідну оплату праці лікарів.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ