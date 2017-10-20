Арсен Аваков закликав Парламент радикально посилити покарання за порушення ПДР

Законодавчі акти, що регулюють повне застосування процедур автоматичної відеофіксації порушень, жорсткі штрафи, а також радикальне посилення покарання за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, необхідно прийняти до кінця поточного року. Про це 19 жовтня повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Насамперед, співчуття сім'ям п’ятьох загиблих. Шестеро, серед яких вагітна жінка, перебувають у лікарні з важкими травмами», – зазначив Арсен Аваков.

Міністр підкреслив, що винуватиця затримана поліцією. Правоохоронці проводять розслідування, вивчають також роль водія другого авто, що потрапило в ДТП.

Арсен Аваков наголосив, що необхідно посилити заходи проти порушників правил дорожнього руху.

«Вважаю, що час завершити громадську дискусію з приводу різкого посилення заходів проти порушників на дорогах. Необхідно негайно, до кінця поточного року, прийняти законодавчі акти, що дозволяють ввести в дію повне застосування процедур автоматичної відеофіксації порушень і жорсткі штрафи, радикальне посилення покарання за водіння автомобілів в стані алкогольного сп’яніння», – сказав очільник МВС.

Міністр внутрішніх справ звернувся до Парламенту з проханням у найближчі тижні надати МВС інструмент посилення покарань.

«Усі поправки та уточнення до чинних законів, що дозволяють радикально зупинити «війну на дорогах», вже внесені нами й узгоджені з профільним комітетом Верховної Ради», – наголосив він.

Арсен Аваков зазначив, що в 2016 році в дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинули 3 187 осіб, травмовано 32 079 осіб. А за дев’ять місяців 2017-го на дорогах загинули 2 317 і травмовані 25 082 наших громадян.

Нагадаємо, що 18 жовтня в Харкові сталася аварія, поліція затримала винуватця ДТП.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ