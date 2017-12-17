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Звернення Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

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Вибух на Чорнобильській АЕС у квітні 1986 р. став трагедією світового масштабу, яка випала насамперед на долю України і наслідки якої відчуваються і сьогодні. Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС були б ще більшими, якби не героїчний і самовідданий подвиг ліквідаторів, які боролися з вибухом починаючи з перших годин.

Тоді, коли всіх ризиків і масштабів аварії ще ніхто не уявляв, а комуністичний режим їх намагався приховувати від громадськості, саме вони першими почали боротися з лихом ціною власного життя і здоров’я. Це епохальний подвиг людей, які опинилися з техногенною катастрофою віч-на-віч, які мужньо вистояли, щоб зупинити поширення цього лиха.

Важко підібрати слова вдячності для ліквідаторів, які своїми зусиллями, своїм здоров’ям, своїм життям захистили українців і все людство. Україна ніколи не забуде цей героїчний подвиг.

Бажаю ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС міцного здоров’я і довголіття, мирного неба над головою, добробуту та людської вдячності за мужні діяння!

З повагою

Прем’єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН

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