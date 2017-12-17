Глава Уряду: Зростання економіки - пріоритет номер один, завдання на 2018 рік - довести середню зарплату

Зростання економіки на рівні 5-7% є пріоритетом роботи Уряду та Парламенту, а ключове завдання на наступний рік – довести показник середньої заробітної плати до 10 тис. грн. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування з журналістами у Білій Церкві. Глава Уряду відвідав сьогодні Київщину.

«Зростання економіки – пріоритет номер один, - сказав Володимир Гройсман. - Настав час відповідальної політики. Пообіцяв – треба реалізувати. Час безвідповідальної політики минув».

Глава Уряду підкреслив, що підґрунтя для виконання поставлених завдань є, і все, що зароблятиме економіка, буде вкладено в добробут людей. «Це не пустопорожні обіцянки», - підкреслив Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ