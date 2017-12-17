Незалежний суд є гарантією нашого суверенітету – Президент

Незалежний суд є гарантією суверенітету України і саме задля забезпечення неупередженості, незалежності судів нашої держави проводилася судова реформа, наголошує Президент Петро Порошенко.

«Сьогодні вже ні в кого не виникає сумнівів, що такі принципи як верховенство права, компетентність, незалежність та неупередженість, і, безумовно, відповідальність – є основою не тільки справедливого суду, але є основою правової держави – правової держави Україна. Незалежний суд є гарантією нашого суверенітету», - сказав Глава держави під час виступу з нагоди початку роботи нового Верховного Суду.

Саме на таких принципах нині і вибудовується нова судова система України, підкреслив він. «Ті кроки, які ми з вами зробили рік тому у напрямку деполітизації та посилення незалежності судової влади, вже сьогодні дали перший вагомий результат», - констатував Петро Порошенко та додав, що сьогодні судді нового Верховного Суду розпочинають відправляти правосуддя іменем України.

Президент нагадав, що рівно місяць тому відбулося складання присяги, формування суддями нового Верховного Суду. «Сьогодні, 15 грудня 2017 року реалізується те, над чим ми працювали всі три роки – починає роботу новий Верховний Суд України», - підкреслив він.

Глава держави зазначив, що початком реформи стало внесення ним до Верховної Ради, розробленого Конституційною комісією, законопроекту про внесення змін до Конституції України в частині судової реформи. «Вони, ці зміни, привели її у повну відповідність до європейських стандартів правосуддя», - підкреслив Петро Порошенко та подякував Венеційській комісії і її голові пану Букіккіо за активну співпрацю і повну підтримку цих конституційних змін, а також за їх підтримку Радою Європи, Євросоюзом, американськими партнерами. «Врешті-решт, дуже важливо, що 335 народних депутатів Верховної Ради України підтримали ці конституційні зміни», - додав він.

Також Президентом були внесені до Парламенту розроблені Радою з питань судової реформи законопроекти «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», зміни до процесуального законодавства. «Всі ці законопроекти, а це величезна робота, вже ухвалені і мають зробити українське судочинство сучасним і ефективним. І головне – зробити судову владу України сильною, незалежною і відповідальною. І що дуже важливо, що роль Верховного Суду в забезпеченні сили, незалежності та відповідальності судової системи є і має бути абсолютно ключовою», - наголосив Петро Порошенко.

Глава держави назвав символічним той факт, що новий Верховний Суд розпочинає роботу в День працівників суду. Він також звернув увагу присутніх на те, що цьогоріч Україна відзначає сто років з дня заснування Генерального Суду – найвищого судового органу Української Народної Республіки.

«Століття тому, виборюючи українську незалежність, наші предки розуміли важливість неупередженого, незалежного і справедливого суду», - наголосив Петро Порошенко і процитував Циркуляр від 27 листопада 1917 року: «На підставі закону, виданого Українською Народною Республікою, Українською Центральною Радою, всім судовим установам і суддям на території УНР належить проголошувати присуди, вироки і постанови «Іменем Української Народної Республіки».

Президент ще раз подякував всім, хто брав участь у розробці зазначених законопроектів, підготовці їх до голосування, Уряду за ефективну співпрацю, яка забезпечила фінансову незалежність суддів, українським парламентарям, «які відкинули політичні мотивації і об’єдналися заради України» та громадськості, що підтримала судову реформу.

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська нагадала, що конкурс із добору суддів до нового ВС тривав рік. «Впевнена, що до Верховного Суду потрапили кращі. І завдяки новому Закону вдалося поєднати в складі ВСУ потенціал трьох юридичних професій: професійні судді, адвокати та науковці. Думаю, що ця синергія допоможе нам вивести Верховний Суд на високий рівень», - сказала вона. Водночас, Валентина Данішевська додала, що судді ВСУ мають зростати щодня і для цього у них є велике бажання, ресурси, підтримка та допомога українських та міжнародних організацій.

Валентина Данішевська зауважила, що професіоналізм – не єдине, що потребують судді ВСУ, щоб змінити судову систему. «Нам потрібна незалежність від інших гілок влади. Президент України та Верховна Рада відмовилися від своїх повноважень, які давали їм можливість впливати на судову систему. Прийнято зміни до Конституції, новий Закон про судоустрій та статус суддів. І в цих Законах ми бачимо незалежність не лише як гасло, а як реальні норми, які дадуть нам можливість тримати судову систему незалежною», - наголосила вона.

Голова ВСУ підкреслила, що судді працюватимуть над тим, щоб незалежність суду була не лише на папері, а її відчували у житті: «Ми повинні переконати людей своїми рішеннями, що суд в Україні є. І що це не є технічна система, через яку просто потрібно пройти аби потрапити до Європейського Суду з прав людини і там захистити свої права. Українці мають бути захищені в Україні».

Офіційне інтернет-представництво Президента України