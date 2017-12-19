Володимир Гройсман: Зростання економіки потребує формування сприятливого ділового клімату та змін в системі державного нагляду й регуляції

Зростання економіки, визначене як ключовий орієнтир роботи Уряду, вимагає формування сприятливого ділового клімату в Україні, а також запровадження фундаментальних змін в системі державного нагляду та регуляцій. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду, присвяченому питанням дерегуляції.

Він підкреслив, що перші кроки на шляху перетворень вже зроблено. «Регулярні зустрічі з бізнесом ніколи не залишаються без реакції, я завжди готовий та допомагаю, аби проблем у бізнесу не було, - сказав Володимир Гройсман. - Але одна справа – конкретні випадки, інша - системні державні рішення, які не дозволять тиснути на бізнес».

Серед недавніх ініціатив – ухвалений Верховною Радою закон з протидії беззаконню силових структур, названий «маски-шоу - стоп». «А сьогодні ми скасуємо ще понад 300 актів і, таким чином, змінюватимемо підходи, які зупинять і унеможливлять будь-який державний «рекет», - сказав Глава Уряду. – Я також підкреслюю і наголошую на особистій відповідальності керівників органів влади, які мають контролюючі функції. Я буду на стороні підприємців і чесного бізнесу, і всіма зусиллями буду його захищати. Нам потрібен більш ніж 3% економічний ріст, але якщо ми будемо створювати програми підтримки, а ви (чиновники) будете створювати перешкоди тишком-нишком - ми будемо ухвалювати рішення про покарання таких чиновників».

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ