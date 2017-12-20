Наступного року Уряд приділить окрему увагу програмі оновлення парку дорожньої техніки, - Глава Уряду

Наступного року Кабінет Міністрів приділятиме окрему увагу програмі оновлення парку техніки для утримання доріг. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час екстреної селекторної наради з питань ситуації на українських дорогах. Нарада пройшла у Вінниці, де Глава Уряду перебуває з робочою поїздкою.

«Наш план – оновити та підтримати програми оновлення техніки, яка обслуговує дороги», - сказав Глава Уряду.

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Володимир Гройсман під час перебування з робочою поїдкою у Вінницькій області ініціював і провів екстрену селекторну нараду з питань ситуації на українських дорогах, спричинену надмірними опадами 18-19 грудня. В центральних та західних областях України за добу випало понаднормова кількість снігу, утворилися великі затори на дорогах. Як підкреслив Прем’єр-міністр, подолання наслідків негоди – відповідальність на тільки рятувальних служб, а й місцевих адміністрацій.

Кабінет Міністрів України