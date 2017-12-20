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Володимир Гройсман: Розраховуємо максимально швидко добудувати ключові проекти лікарень по регіонах

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Кабінет Міністрів України в рамках реалізації політики підвищення якості сфери охорони здоров'я розраховує якнайшвидше завершити будівництво основних регіональних лікарень, а також обласних лікувальних центрів та мережі кардіоцентрів. Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час ознайомлення з будівництвом першої черги нового хірургічного комплексу Вінницької обласної клінічної лікарні ім М.І. Пирогова.

"Маємо добудувати лікарні, які потрібні. Це перинатальний центр у Львові, лікарні на Волині, в Тернополі, ця лікарня у Вінниці, в Києві, плюс мережа кардіоцентрів... Хочу все завершити, аби лікарні функціонували, - сказав Володимир Гройсман. - Тож завдання медиків - проводити тендери, закуповувати найкраще обладнання", - сказав Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що Уряд готовий розглянути можливості дофінансування будівництва – в тому числі за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, який наступного року стане потужним інструментом допомоги держави регіонам.

Довідково

Вінницька обласна лікарня – один з найстаріших лікувальних закладів України. Зараз в лікарні функціонують 20 відділень стаціонару, в тому числі 12 відділень хірургічного профілю, поліклініка тощо. Лікарня є базою 12 кафедр Вінницького Національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, штатна чисельність працівників лікарні становить 1605 посад, а середня зарплата 6,2 тис. грн. Будівництво першої черги нового хірургічного комплексу загальною вартістю понад 700 млн грн збільшить ємність лікарні і розширить спектр її послуг. На будівництво освоєно вже понад 300 млн грн, з яких 100 млн грн – кошти, виділені безпосередньо Кабінетом Міністрів на закупівлю обладнання.

Кабінет Міністрів України

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