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В’ячеслав Кириленко: Список професій загальнодержавного значення буде розширено

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Уряд планує розширити перелік професій загальнодержавного значення для підготовки кваліфікованих робітників з урахуванням потреб національної економіки. Про це під час наради з питань розширення переліку професій загальнодержавного значення повідомив Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко.

На пропозицію Міністерства освіти і науки, яке провело дослідження найбільш затребуваних на ринку праці професій, у списку можуть з’явитися ще 6 професій: слюсар-ремонтник, слюсар-інструментальник, слюсар з механоскладальних робіт, машиніст дорожньо-будівельних машин, зварник, монтажник систем утеплення будівель. Відповідну урядову постанову щодо розширення списку професій загальнодержавного значення має підготувати МОН.

В’ячеслав Кириленко також зазначив, що з 1 вересня 2018 року кількість дітей, які зможуть освоювати додані професії, становитиме близько 2200 осіб, орієнтовна вартість підготовки 15 млн грн., фінансування підготовки робітників здійснюватиметься у межах бюджету на 2018 рік.

У міжвідомчій нараді під головуванням Віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка взяли участь Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, представники Міністерства фінансів, Міністерства інфраструктури, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Учасники також обговорили механізм впровадження галузевого та регіонального замовлення на підготовку молодших спеціалістів і кваліфікованих робітників.

Кабінет Міністрів України

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