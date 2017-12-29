Президент доручив негайно відновити переговори про повернення усіх українських полонених

Президент Петро Порошенко повідомив, що дав доручення негайно відновити переговори з РФ щодо повернення тих, хто в Росії і тих, хто знаходиться в заручниках на окуповані території. «Ми не можемо їх ні зрадити, ні забути», - підкреслив Петро Порошенко під час робочої поїздки на Одещину. «Саме тому я дав доручення негайно відновити переговори з Російською Федерацією щодо і повернення тих, хто в Росії, і повернення тих, хто знаходиться в заручниках на окупованій території», - додав Президент.

«Звільнення наших заручників – це не подія вчорашнього дня і не подія тижня – це подія історична. Це друге народження наших хлопців і дівчат», - підкреслив Президент.

«Ключове, що ми пообіцяли, що серед тих кількох десятків, які все ще залишилися в полоні, а також (тих, кого - ред.) не віддали вчора нам – найкращих наших воїнів, спецпризначенців, нацгвардійців, що ми їх повернемо – повернемо усіх», - сказав Президент. Він підкреслив, що «з ними вся країна» і «ми про них пам’ятаємо і будемо боротися за них».

«Немає зараз для нас більш важливої справи, ніж зберегти Україну, ніж зберегти нашу єдність – таку саму єдність, як відчувалася вчора по усій країні, і не лише серед тих, хто разом з нами вітав наших хлопців і дівчат в Борисполі», - сказав Президент.

«Мені на все життя запам’ятається і слова Ігоря Козловського про важливість духовного єднання», - сказав Президент, згадуючи вчорашнє звільнення українців. Петро Порошенко підкреслив, що існує величезний контраст з Російською Федерацією і з «их там нет».

«Вони заарештовані в наших в’язницях за те, що вони вбивали українців. Але про них ніхто не піклується – президент не піклується, батькам сказали забути про них. Це та прірва, яка відрізняє сьогодні Україну від Росії», - зазначив Президент.

«Будь ласка, так заберіть. Тільки нам поверніть нашого кінорежисера Сенцова, нашого журналіста Сущенка, нашого Кольченка, і багато, багато інших, які безневинно зараз знаходяться у в’язницях Російської Федерації лише за те, що вони носять український паспорт, відмовляються його віддати, і пишаються тим, що вони є українці», - наголосив Президент України.

Офіційне інтернет-представництво Президента України