29. 12. 2017
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Президент доручив негайно відновити переговори про повернення усіх українських полонених

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Президент Петро Порошенко повідомив, що дав доручення негайно відновити переговори з РФ щодо повернення тих, хто в Росії і тих, хто знаходиться в заручниках на окуповані території. «Ми не можемо їх ні зрадити, ні забути», - підкреслив Петро Порошенко під час робочої поїздки на Одещину. «Саме тому я дав доручення негайно відновити переговори з Російською Федерацією щодо і повернення тих, хто в Росії, і повернення тих, хто знаходиться в заручниках на окупованій території», - додав Президент.

«Звільнення наших заручників – це не подія вчорашнього дня і не подія тижня – це подія історична. Це друге народження наших хлопців і дівчат», - підкреслив Президент.

«Ключове, що ми пообіцяли, що серед тих кількох десятків, які все ще залишилися в полоні, а також (тих, кого - ред.) не віддали вчора нам – найкращих наших воїнів, спецпризначенців, нацгвардійців, що ми їх повернемо – повернемо усіх», - сказав Президент. Він підкреслив, що «з ними вся країна» і «ми про них пам’ятаємо і будемо боротися за них».

«Немає зараз для нас більш важливої справи, ніж зберегти Україну, ніж зберегти нашу єдність – таку саму єдність, як відчувалася вчора по усій країні, і не лише серед тих, хто разом з нами вітав наших хлопців і дівчат в Борисполі», - сказав Президент.

«Мені на все життя запам’ятається і слова Ігоря Козловського про важливість духовного єднання», - сказав Президент, згадуючи вчорашнє звільнення українців. Петро Порошенко підкреслив, що існує величезний контраст з Російською Федерацією і з «их там нет».

«Вони заарештовані в наших в’язницях за те, що вони вбивали українців. Але про них ніхто не піклується – президент не піклується, батькам сказали забути про них. Це та прірва, яка відрізняє сьогодні Україну від Росії», - зазначив Президент.

«Будь ласка, так заберіть. Тільки нам поверніть нашого кінорежисера Сенцова, нашого журналіста Сущенка, нашого Кольченка, і багато, багато інших, які безневинно зараз знаходяться у в’язницях Російської Федерації лише за те, що вони носять український паспорт, відмовляються його віддати, і пишаються тим, що вони є українці», - наголосив Президент України.

Офіційне інтернет-представництво Президента України

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< березня 2014 >
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            