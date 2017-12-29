Мирослав Продан: Збір платежів до бюджету порівняно з минулим роком зріс на 140,2 млрд гривень

У 2017 році по платежах, що контролюються Державною фіскальною службою України, збір до загального фонду державного бюджету складе 752,9 млрд грн. Індикативні показники Міністерства фінансів України будуть перевиконані на 3,7 млрд грн. Такі прогнози на 2017 рік озвучив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан під час апаратної наради за участі керівників територіальних органів фіскальної служби.

За його словами, збір платежів до загального фонду держбюджету цього року збільшився на 140,2 млрд грн порівняно з 2016 роком.

«Це дало можливість Уряду і всім, хто сьогодні забезпечує фінансову політику держави, абсолютно успішно закрити бюджетний рік без додаткових запозичень і, не дивлячись на те, що черговий транш, на який розраховував Уряд наприкінці року від МВФ, ми не отримали. Тобто сьогодні власними коштами і власними зусиллями забезпечене абсолютне виконання державного бюджету в частині, доведеної до ДФС», - наголосив Мирослав Продан.

Завдяки значному перевиконанню на майже 32 млрд грн індикативних показників із забезпечення надходжень по митним платежам вдасться закумулювати фінансові ресурси для оснащення пунктів пропуску сучасними засобами митного контролю. Загалом, порівняно з минулим роком митні находження до бюджету зросли майже на 70 млрд грн.

«Ми в суді довели, що всі процеси з тендерними процедурами із закупівлі скануючих систем, відбувалися чесно і прозоро, суд підтримав позицію ДФС. Це нам дає абсолютну впевненість у подальших діях у 2018 році: в усіх ключових пунктах пропуску будуть встановлені стаціонарні скануючі системи. У нас готова вся тендерна документація, готові всі процеси, пов’язані з закупівлею, а також є достатнє матеріальне забезпечення», – наголосив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан.

Державна фіскальна служба України