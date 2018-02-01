Прем’єр-міністр: Подальша децентралізація залишається пріоритетом для Уряду

Розпочата 2014 року реформа децентралізації залишається пріоритетом роботи Уряду. Як свідчать дані Асоціації міст України, в 2017 році фінансова децентралізація забезпечила зростання місцевих бюджетів до 170 млрд грн, а власні доходи 366 об’єднаних територіальних громад, створених в результаті реформи і залучених до міжбюджетних відносин, зросли в 1,8 разів.

Громади повністю і самостійно розпоряджаються власними коштами і мають змогу направляти їх на найбільш актуальні потреби людей. Серед них – покращання інфраструктури населених пунктів – від доріг до дитячих майданчиків, оснащення ФАПів, лікарень та поліклінік, будівництво та оновлення шкіл та дитячих садків, відкриття центрів адміністративних послуг, вирішення питання збирання та утилізації сміття.

Щокварталу в Україні виходить спеціальний альманах, який приводить найбільш цікаві приклади розбудови об’єднаних громад та найбільш важливі проекти, реалізовані на місцях.

Як неодноразово підкреслював Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, зупиняти децентралізацію ніхто не збирається, адже урядова модель соціально-економічного розвитку України базується на системі сильного місцевого самоврядування. Разом з тим, звертав увагу Глава Уряду, повноваження та фінансові ресурси несуть не тільки перспективи, а й відповідальність – ефективно і результативно освоювати наявні можливості.

Не менш важливим, на думку Володимира Гройсмана, є залучення місцевої влади до фундаментальних змін, які проводяться наразі в системі освіти, медицини, в сфері енергоефективності. Проекти будівництва об’єктів освітньої інфраструктури, а також термомодернізації житлового фонду мають стати пріоритетними для органів місцевого самоврядування, впевнений Прем’єр-міністр.

При цьому він наголошує, що держава готова докласти зусиль для підтримки регіонів – передусім за допомогою ресурсів Державного фонду регіонального розвитку. Державний бюджет на 2018 рік передбачає 6 млрд грн асигнувань на ДФРР. Субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад становитиме 1,9 млрд грн.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю