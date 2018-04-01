Роз’яснення МВС щодо змін до ПДР, які набули чинності 1 січня

З 1 січня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2017 № 883 «Про внесення змін до Правил дорожнього руху», прийнята за ініціативою Міністерства внутрішніх справ. Відтепер існує обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 км/г.

Також працює новий Порядок видачі посвідчення водія. Відтепер перше посвідчення водія у сервісних центрах МВС видаватиметься на два роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років з дня його видачі особою не було вчинено три і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Якщо таких порушень було не більше двох, або взагалі не було — громадянин обмінює тимчасове посвідчення на постійне. (Постанова КМУ від 10.11.2017 № 885 «Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами»).

Звертаємо вашу увагу на те, що зміна розміру штрафів неможлива без внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення Верховною Радою України. Отже, нова система штрафів ще не почала діяти.

Нагадаємо, МВС пропонує установити штраф 3400 гривень (зараз штраф за це правопорушення 510 гривень) за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більше, ніж на 50 км/год. За залишення місця ДТП пропонується встановити штраф 3400 гривень та передбачити можливість позбавлення права керування транспортним засобом на строк до шести місяців. У 20 разів пропонується збільшити розмір штрафу за управління транспортом без права керування – він становитиме 10 200 гривень, а за повторне порушення – 40 800 гривень. Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 400 гривень, а за повторне вчинення цього порушення протягом року – 40 800 гривень.

Міністерство внутрішніх справ України