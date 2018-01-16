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Президент підписав Закон, який регламентує встановлення лічильників споживачам природного газу

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Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу, який був прийнятий Верховною Радою України 21 грудня 2017 року.

Закон удосконалює принципи комерційного обліку природного газу, врегульовує окремі питаня встановлення його засобів, зокрема в багатоквартирних будинках. Ухвалення документу підвищить рівень захисту прав споживачів природного газу.

Офіційне інтернет-представництво Президента України

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