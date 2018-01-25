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Уряд не підтримує запровадження RAB-тарифів у тому вигляді, як це зроблено НКРЕКП

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Запровадження нової методики стимулюючих тарифів для обленерго – так зване RAB-регулювання – є винятково прерогативою і компетенцією Національної комісії з регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг – незалежного органу, який опікується сферою тарифоутворення в Україні. Уряд не має жодного відношення ані до прийняття цього рішення, ані до його публікації.

Відповідно до чинного законодавства, публікація прийнятого НКРЕКП рішення в виданні "Урядовий кур'єр" є обов'язковою і для цього не потрібно рішення Уряду.

Щодо самого рішення, то ідея стимулюючого тарифоутворення – додаткових інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж й стимулювання ефективності витрат електророзподільних компаній – в цілому підтримується Урядом України. Але той варіант рішення, який був прийнятий НКРЕКП, Уряд не підтримує, і ця позиція неодноразово озвучувалась публічно. Встановлені НКРЕКП одинакові показники дохідності і на стару, і на нову базу активів – 12,5%, призведуть до необґрунтованого зростання тарифів для промисловості, що безпосередньо відобразиться на споживачах через зростання цін на товари та послуги.

Тому Уряд закликає НКРЕКП переглянути своє рішення й зробити RAB-тарифи в Україні виваженими.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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