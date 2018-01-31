Кабінет Міністрів узгодив з чинним законодавством Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Законом України від 06.06.2017 № 2081-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів” передбачено розширення переліку категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за рахунок дітей з багатодітних сімей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї, та дітей, узятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Такі діти мають право отримати пільгову путівку до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

З метою узгодження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 734, із цим Законом 31 січня Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України, якою внесено відповідну зміну до Порядку.

Міністерство соціальної політики України