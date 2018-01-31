Уряд погодив механізми передачі землі у власність територіальним громадам

Кабінет Міністрів України погодив механізми передачі у власність об’єднаним територіальним громадам землі, в тому числі землі поза межами населених пунктів. Відповідне рішення ухвалене за сприяння Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана і передбачає оформлення відповідних урядових доручень Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру.

«Ми знайшли механізми передачі ОТГ всіх земель у власність. Це правда, - сказав Глава Уряду. - Мова про те, що Держгеокадастр відведе землю і передасть її ОТГ. І цю роботу потрібно завершити 2018 року».

Прем’єр-міністр також наголосив, що до кінця року кожне обласне управління геокадастру має підписати з кожною ОТГ меморандуми, в яких будуть визначені строки та відповідальні особи за процес передачі земель.

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Наприкінці січня Глава Уряду повідомив, що Кабінет Міністрів України знайшов оптимальне юридичне рішення і готовий вже з лютого розпочати процес передачі землі поза межами населених пунктів у власність об'єднаним територіальним громадам. За рішенням Уряду з лютого громади можуть планувати свої території.

Глава Уряду також підкреслював, що вже з 1 лютого структури Держгеокадастру будуть позбавлені права одноосібно ухвалювати рішення щодо розпорядження землями поза межами населених пунктів – без згоди об’єднаних територіальних громад.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України