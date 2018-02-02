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Глава Уряду доручив ДФС та АМКУ розібратися із ціновою ситуацією на ринку пального

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив керівництву Державної фіскальної служби та Антимонопольного комітету розібратися із ціноутворенням на ринку пального і з’ясувати причини зростання вартості пального. Про це Глава Уряду повідомив під час брифінгу.

«Я стурбований тим, що відбувається з цінами на пальне, - сказав Володимир Гройсман. - Я доручив ДФС проаналізувати, по якій ціні завозять паливо, по якій продають, яка маржа. Вважаю, що ДФС спільно з Антимонопольним комітетом мають зробити це питання публічним. Вийдіть і поясніть – як формується ціна на паливо, і чому вона стала такою... Розберемося з причинами, і далі будемо думати, як це приборкати».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України,

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