Уряд підтримав ініціативи Мін’юсту, які забезпечать реалізацію положень закону #ЧужихДітейНеБуває

У ході сьогоднішнього засідання Кабінет Міністрів підтримав розроблену Міністерством юстиції постанову, яка забезпечить приведення низки нормативно-правових актів у відповідність із Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», більш відомого як закон #ЧужихДітейНеБуває.

За словами першого заступника Міністра юстиції Наталії Бернацької, Мін’юст почав активну боротьбу за права жінок та дітей. І боротьба з неплатниками аліментів – один з її пріоритетів.

«Даною постановою вносяться зміни до чинних правових документів, які дадуть можливість привести їх у повну відповідність із прийнятим законом, який почав діяти 6 лютого», - зауважила вона.

Наталія Бернацька нагадала, що розроблений Мін’юстом та прийнятий Верховною Радою закон запроваджує значно жорсткіші методи впливу на злісних неплатників аліментів. Якщо заборгованість боржника перевищує суму за 6 місяців, державний виконавець зобов'язаний винести постанову про:

1) встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України;

2) встановлення тимчасового обмеження боржника у праві управління транспортними засобами;

3) встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною і холодною зброєю;

4) встановлення тимчасового обмеження боржника у праві на мисливство.

Також для неплатників вводиться новий вид адміністративного стягнення – суспільно корисні роботи на строк від 120 до 240 годин. Оплата за такі роботи спрямовується на погашення заборгованості зі сплати аліментів. У разі ухилення від суспільно корисних робіт їх може бути замінено адміністративним арештом на строк до 15 діб.

Міністерство юстиції України