Уряд затвердив бюджет Фонду соціального страхування України на 2018 рік

Уядом відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2018 рік”.

Зокрема, затверджено дохідну частину бюджету Фонду в сумі 23,0 млрд гривень, та видаткову в сумі 22,0 млрд гривень.

Резерв коштів становить 285,0 млн гривень.

Бюджет Фонду на 2018 рік є збалансованим і бездефіцитним.

Прийняття бюджету дозволить здійснити перерахування суми щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві, осучаснити такі виплати за період 2008-2011 роки, забезпечити фінансування медичної реабілітації застрахованих осіб тощо.

Міністерство соціальної політики України