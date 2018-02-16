Павло Розенко: На переговорах ми донесли польській стороні свою принципову позицію щодо змін до закону про Інститут національної пам'яті

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко провів зустріч із Віце-прем’єр-міністром, міністром культури та національної спадщини Польщі Пьотром Глінським.

«Попри те, що на переговорах ми мали сконцентруватись на питаннях історичної пам'яті, відновлення комунікації з цих питань між двома державами , ми не могли

не озвучити свою стурбованість щодо ухвалених змін і доповнень до польського закону Про інститут національної пам'яті. На нашу думку, ці зміни можуть стати передумовою для досить серйозного загострення щодо порушення прав українців, які живуть як в Польщі, так і громадян, які живуть в Україні», - сказав Павло Розенко після завершення зустрічі

«Ми позитивно оцінюємо намагання польської влади в пояснити цю ситуацію, ми знаємо про подання Президента Польщі до Конституційного суду, але ми маємо передбачати і негативний розвиток подій. Ще раз хочу наголосити – це не просто політична дискусія чи дискусія навколо історичної пам'яті. Мова йде про порушення прав понад мільйона українців, які живуть і працюють у Польщі. І ми як держава будемо захищати права тих людей, які живуть, вчаться і працюють поза межами нашої держави», - зазначив він.

Павло Розенко наголосив, що українська влада не пішла на ухвалення дзеркальних рішень. «Ми все-таки таки сподіваємося на здоровий глузд і переговорний процес. На нашу думку, було б абсолютно правильно вже зараз думати про необхідність внесення змін до польського закону. Україна готова взяти участь у процесі врегулювання цього питання», - наголосив Віце-прем’єр-міністр.

Служба Віце-прем'єр-міністра України