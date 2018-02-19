Глава Уряду: Стимулювання розвитку виробництва дозволить наситити ринок і стабілізувати ціни, а будь-яка регуляція веде лише до дефіциту товарів

Стимулювання виробництва, передусім продовольчої групи товарів, дозволить наситити ринок і стабілізувати цінову ситуацію краще за будь-які штучні регуляції, які у підсумку ведуть лише до товарного дефіциту і подальшого зростання цін. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів.

«Будь-яка регуляція призводить до дефіциту товарів і подальшого зростання цін. Я обираю інший шлях… Візьмемо групу м’ясних виробів, де було найбільше зростання - з різних причин. Що ми робимо сьогодні? Масштабно відновлюємо поголів’я. Цього року буде результат. В кожній родині зможуть утримувати худобу, ми наситимо ринок м’ясом, молоком, похідними товарами, і ціни будуть більш стабільними. Є над чим працювати», - сказав Голова Уряду.

Він підкреслив, що пріоритет – національна економіка, зростання якої дасть можливість підвищити доходи громадян без надмірної інфляції.

«Хотів би зробити так, аби кожна родина отримувала більше, аби кожен знайшов місце праці чи освіти. За один день це зробити не можна, але ми почали цю роботу, - додав Володимир Гройсман. – Тримати людей на мінімальній зарплаті роками – було неможливо. Я також не погоджувався із несправедливою пенсійною системою. Саме тому в 2017 році ми провели ряд системних змін, які дали можливість почати підвищувати доходи громадян за рахунок зростання економіки. Мова про те, що треба це продовжувати далі. Не можна зупинятися. І я точно знаю, що в 2018 році ціни будуть стабільнішими».

Прем’єр-міністр підтвердив, що орієнтиром розвитку для Уряду служитиме показник середньої зарплати по року на рівні близько 10 тис. грн. «Завдання на 2018 рік – розвивати економіку. Більше продукції, люди мають отримувати більшу зарплату. В 2018 році середня зарплата буде дорівнювати біля 10 тис. грн», - наголосив Глава Уряду.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України,